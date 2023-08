Spenti due incendi nelle campagne di Altamura

Ieri sera, nelle zona di via Ruvo e via Corato, due incendi hanno impegnato per ore squadre dei Vigili del fuoco. Non si segnalano danni a persone o immobili. A supporto anche la locale Protezione Civile con i volontaria dell'associazione Anpana e la Polizia locale per la gestione delle operazioni di viabilità considerato che il vento ha spinto sul ciglio della strada alcuni focolai.A fuoco solo sterpaglie. Le operazioni sono terminate intorno alle 23.