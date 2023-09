Vasto incendio nell'area di Lamalunga

Questo pomeriggio, nei pressi della strada provinciale 157 per Quasano, è divampato un grosso incendio che ha minacciato la masseria di Lamalunga e un'azienda agrituristica, oltre ad alcune villette. Tempestivo l'intervento di spegnimento che ha permesso di evitare che le fiamme potessero raggiungere le strutture.Sul posto sono intervenuti il servizio Protezione Civile comunale e i Vigili del fuoco mentre la Polizia locale e i Carabinieri forestali hanno regolato le operazioni di viabilità. Tre squadre dei Vigili del fuoco sono state impegnate per ore nella zona, interdetta al traffico, per non intralciare le attività di spegnimento. Sono stati così evitati danni alle strutture, quindi l'incendio è stato spento e non risultano danni a cose e persone. Una vasta area murgiana è stata incendiata, tra terreni e pascoli. Ora saranno effettuate le operazioni di stima e delimitazione delle aree percorse dal fuoco.Da accertare le cause. Ancora una volta l'attività di monitoraggio del territorio ha dato i suoi frutti. La guardia resta alta, in considerazione delle elevate temperature di questi giorni.In serata le fiamme si sono riattivate con alcuni focolai. Pertanto l'intervento è ancora in atto.(seguono altre notizie)