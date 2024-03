Parco innova: le migliori idee saranno premiate e finanziate

Comunicato del Parco dell'Alta Murgia e dell'Agenzia regionale per la tecnologia e l'innovazione sull'avviso pubblico "Parco innova".È stato presentato dal Parco Nazionale dell'Alta Murgia e ARTI Puglia, l'Agenzia Regionale per la Tecnologia e l'Innovazione, l'avviso pubblico "Parco Innova", una nuova iniziativa che mira a stimolare la partecipazione dei cittadini nell'ideazione di progetti per tutelare, valorizzare e promuovere le risorse del territorio murgiano, con un sostegno economico dell'Ente Parco pari a 60.000 euro.Il bando "Parco Innova" nasce da un protocollo d'intesa siglato tra i due enti, che collaborano nella progettazione e organizzazione dell'iniziativa con un duplice obiettivo: valorizzare idee, saperi e relazioni che operano nel territorio del Parco per lo sviluppo dello stesso, favorire forme di attivazione dei cittadini - in particolare dei più giovani e delle loro organizzazioni - nelle strategie di tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale. In particolare, il Parco Nazionale dell'Alta Murgia si è avvalso delle competenze e dell'esperienza di ARTI, che ha predisposto il percorso e l'avviso pubblico da adottare per la realizzazione dell'iniziativa.«Con "Parco Innova" il Parco Nazionale dell'Alta Murgia si apre a nuove idee e proposte per il suo sviluppo sostenibile – ha dichiarato il presidente del Parco Francesco Tarantini –. Un avviso pubblico che mira a innescare un fermento di innovazione nel territorio murgiano, con un chiaro obiettivo: stimolare la partecipazione attiva dei cittadini per valorizzare le nostre risorse, con 60.000 euro che l'Ente Parco mette a disposizione per finanziare i progetti. Invito le organizzazioni del territorio e i gruppi informali a cogliere questa opportunità, presentando le loro idee entro il prossimo 30 aprile.»«Il Parco Nazionale dell'Alta Murgia, quest'anno come Arti Puglia, spegne 20 candeline. Una felice coincidenza – ha affermato il commissario straordinario Alfonso Pisicchio - che ci vede da oggi impegnati in un percorso comune dedicato non solo ad enfatizzare la nostra dedizione alla conservazione ambientale ma pone un focus particolare sull'integrazione di tecnologie green e sostenibili per mitigare l'impatto ambientale. Arti Puglia è infatti - continua Pisicchio - in prima linea nell'investire in progetti che promuovano la transizione verso energie rinnovabili, la riduzione delle emissioni di carbonio e l'adozione di pratiche agricole sostenibili nell'entroterra del Parco Nazionale dell'Alta Murgia che accoglie 13 comuni della provincia barese, rendendolo uno scrigno di biodiversità e cultura di Puglia.»L'avviso pubblico "Parco Innova" supporterà la sperimentazione e la realizzazione di progetti in tre ambiti di intervento: monitoraggio e tutela della biodiversità (salvaguardia delle aree suscettibili di alterazione e dei sistemi ambientali di specifico interesse geologico-naturalistico del Parco Nazionale dell'Alta Murgia, tutela dei suoi equilibri idraulici e idrogeologici, dei processi naturali e degli equilibri ecologici ecc.), promozione del turismo e dell'enogastronomia locale (valorizzazione e promozione del patrimonio naturale e culturale, del paesaggio, dei beni e dei prodotti agricoli e enogastronomici presenti nel Parco), economia circolare (promozione, riorganizzazione e ottimizzazione delle attività economiche all'interno del Parco nell'ottica della condivisione, del riutilizzo, della riparazione e del riciclo dei materiali e dei prodotti esistenti).L'iniziativa si rivolge a organizzazioni profit e non profit già costituite al momento della presentazione della proposta progettuale e in possesso dei seguenti requisiti: avere almeno una sede legale e/o operativa nei comuni del Parco (Altamura, Andria, Bitonto, Cassano delle Murge, Corato, Gravina in Puglia, Grumo Appula, Minervino Murge, Poggiorsini, Ruvo di Puglia, Santeramo in Colle, Spinazzola, Toritto) o nei comuni delle aree contigue (Acquaviva delle Fonti, Laterza); per le organizzazioni senza scopo di lucro, essere un Ente del Terzo Settore iscritto al Registro Unico Nazionale del Terzo settore (RUNTS). Ciascuna organizzazione può partecipare alla presentazione di una sola proposta progettuale.Possono aderire all'avviso anche gruppi informali composti da almeno 2 persone che si impegnano a costituire, qualora risultino beneficiari del finanziamento, un'organizzazione profit o non profit idonea a realizzare le attività previste. Tutte le persone fisiche che fanno parte del gruppo informale devono essere residenti nei comuni del Parco dell'Alta Murgia. Indipendentemente dalla natura del soggetto promotore (organizzazione già costituita o da costituirsi), i progetti possono essere sviluppati in partnership con enti locali, scuole, università, imprese e altri attori sociali che intendano sostenerne le attività in modo gratuito.La proposta progettuale dovrà illustrare sinteticamente il profilo e l'esperienza del soggetto proponente o dei componenti del gruppo informale, i problemi che si intende risolvere attraverso il progetto, la soluzione proposta con i relativi obiettivi e i risultati, le tipologie di destinatari e beneficiari cui si rivolge il progetto, le fasi e le attività tramite le quali si svolge, le risorse necessarie, le relazioni che si intendono instaurare (partnership e reti), il contributo allo sviluppo del territorio del Parco, il valore innovativo, la sostenibilità e il follow up, il piano di comunicazione del progetto. La proposta dovrà anche contenere un piano finanziario preliminare dei costi da sostenere attraverso le risorse messe a disposizione dall'avviso e la quota di co-finanziamento prevista."Parco Innova" è finanziato con risorse proprie dell'Ente Parco che ammontano complessivamente a 60.000 euro. Il contributo ammissibile per ciascuna proposta progettuale è pari a 30.000 euro a fondo perduto, al lordo di eventuali tasse e oneri. Le organizzazioni proponenti devono partecipare al finanziamento dei progetti con risorse proprie per il 5% del contributo ammissibile (1.500 euro).L'avviso e la domanda di candidatura sono disponibili sul sito del Parco all'indirizzo https://www.parcoaltamurgia.it/avviso-pubblico-parco-innova.I progetti dovranno essere presentati entro le ore 12 del 30 aprile 2024, a mezzo PEC all'indirizzo protocollo@pec.parcoaltamurgia.it specificando nell'oggetto "Bando Parco Innova".Le proposte progettuali ritenute accoglibili saranno valutate da una commissione nominata dal Parco, la graduatoria dei progetti ammessi sarà pubblicata sul sito dell'ente www.parcoaltamurgia.it nella sezione Bandi e Avvisi.