Escursioni: Altamura fa parte del Sentiero Italia

In questo fine settimana il Parco Nazionale dell'Alta Murgia ospita il Cai - Club Alpino italiano. Il Cai ha realizzato il tracciato escursionistico "Sentiero Italia" che congiunge le venti regioni italiane, per circa 8000 chilometri, attraversando le aree protette. Il Sentiero passa anche nel Parco nazionale dell'Alta Murgia e in particolare ad Altamura con le tappe Matera-Altamura e Altamura-Quasano, ciascuna di circa 20 chilometri. Inoltre il territorio altamurano - località Jesce e Murgia Catena - rientra anche nella tappa che unisce Santeramo a Matera.In questi giorni nel Parco si stanno tenendo alcune visite guidate in cui viene accompagnato il gruppo di autori che ha realizzato la grande guida del Sentiero Italia, in 12 volumi. Domani 3 dicembre il programma prevede la conoscenza della tappa Quasano - Altamura nel tratto fino a Masseria Fiscale (km 4,5) e poi una passeggiata escursionistica dal Pulo fino al Centro Visite di Lamalunga (Km 3,5)"Fa piacere - ha detto il presidente Francesco Tarantini - che il Parco Nazionale dell'Alta Murgia sia stato scelto per la presentazione di un'autorevole guida che rappresenta un contributo importante per la conoscenza del nostro territorio, promuovendone una fruizione che favorisce la sostenibilità. È noto il grande lavoro di sensibilizzazione alla tutela dei territori che porta avanti il CAI, una storica associazione con la quale il nostro Parco ha siglato un protocollo di collaborazione".Il Club Alpino sta completando le operazioni di segnalazione del tracciato per gli escursionisti che la percorreranno.