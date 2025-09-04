Calendario del Parco
Parco dell'Alta Murgia: designato il nuovo presidente

C'è l'intesa tra Governo e Regione

Murgia - giovedì 4 settembre 2025 20.18
Il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano ha espresso l'intesa sulle nomine di Giuseppe Colucci e di Vincenzo D'Errico, proposte dal Ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, alla carica rispettivamente di Presidente dell'Ente Parco Nazionale dell'Alta Murgia e di Presidente dell'Ente Parco Nazionale del Gargano.

Il presidente designato del Parco dell'Alta Murgia, dunque, è Colucci. Attualmente, dal 7 agosto, l'ente è guidato dal commissario Nicola Fedele Loizzo.

In base alla legge quadro sulle aree protette, il presidente di un Parco nazionale "è nominato con decreto del Ministro dell'ambiente, d'intesa con i presidenti delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano".
