Ragazzo ritrovato nella zona del Pulo dopo ore di ricerche

Altamura - martedì 26 agosto 2025 10.18
Nella notte personale specializzato in emergenze dei Vigili del fuoco e i tecnici del Servizio Regionale Puglia e Basilicata del Soccorso Alpino e Speleologico sono intervenuti per mettere in salvo un giovane di 25 anni di cui proprio ieri è stata denunciata la scomparsa ai carabinieri.

Dopo lunghe ore di ricerche in zone impervie, il ragazzo è stato ritrovato tra rovi e arbusti in una scarpata sotto il ciglio di una strada nei pressi del Belvedere del Pulo di Altamura, messo in barella e recuperato attraverso complesse tecniche con corda da parte del personale del Soccorso alpino e speleologiche. Quindi il giovane è stato affidato al 118 per le cure del caso.

