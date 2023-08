Sventato un incendio alla vecchia discarica Le Lamie

Un incendio è stato sventato alla vecchia discarica Le Lamie. Lo ha reso noto il sindaco Antonio Petronella che ha convocato il Coc (comitato operativo comunale) per monitorare la situazione. Si è trattato di un principio di incendio. Sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia locale.Nel tardo pomeriggio il principio di incendio ha interessato un'area alberata perimetrale, provocando danni al cavidotto per l'alimentazione elettrica dei servizi. I danni sono da quantificare. Non è stato coinvolto il sito dei rifiuti."Desidero rassicurare, sin d'ora, i concittadini - ha detto il sindaco - che l'evento non ha prodotto alcun pericolo, neanche potenziale, per la salute pubblica e che le Autorità preposte sono già a lavoro per accertare la dinamica dei fatti e l'origine dell'incendio, temi sui quali confido di fornire maggiori informazioni e aggiornamenti nei prossimi giorni. Attraverso il Comando di Polizia Locale e il Funzionario Responsabile della gestione e manutenzione della discarica si è provveduto ad informare la Procura della Repubblica e il NOE (Nucleo operativo ecologico dei Carabinieri). Di conseguenza, ho immediatamente attivato il COC (Centro Operativo Comunale) per l'adozione di tutti gli atti necessari al rapido ripristino dei luoghi."Desidero ringraziare vivamente il Corpo dei Vigili del Fuoco di Altamura per il risolutivo apporto, nonché il Comandante della Polizia Locale, gli Agenti e il Funzionario intervenuti - ha aggiunto -, per il prezioso supporto fornito. Seguirò personalmente, assieme a Dirigenti e Funzionari preposti, l'evolversi della vicenda e gli interventi che si renderanno necessari".