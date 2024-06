Ancora disagi per ponte in via Santeramo, prorogati i divieti

divieto di sorpasso per autoveicoli, limite di velocita di 40Km/h, restringimento carreggiata destra, deviazione del traffico su carreggiata opposta su Ss 96 Barese dal km 83+300 al km 81+600, direzione Matera, su tutte le corsie a partire dalle ore 00:00 del 18/03/2024 fino alle ore 24:00 del 16/06/2024;

divieto di sorpasso per autoveicoli, limite di velocita di 40Km/h, restringimento carreggiata sinistra, doppio senso di circolazione su Ss 96 Barese dal km 79+700 al km 82+300, direzione Bari, su tutte le corsie a partire dalle ore 00:00 del 18/03/2024 fino alle ore 24:00 del 16/06/2024.

la chiusura temporanea al traffico veicolare e l'istituzione del senso unico alternato di marcia della SS 96 direzione Matera all'altezza dello svincolo per Santeramo in Colle e la chiusura temporanea al traffico veicolare di via Santeramo nel tratto compreso tra la rampa di accesso della SS 96 in direzione Matera e la rampa di accesso sulla SS 96, in direzione Bari.

Per i lavori programmati dall'Anas, per la sostituzione della parte lesionata del ponte in via Santeramo, l'Anas ha emesso un'ordinanza con cui proroga i divieti e le limitazioni attuali sino al 16 luglio. Quindi ancora disagi, in attesa che si completino i lavori che, peraltro, erano stati lungamente attesi.Questi sono attualmente i divieti e le limitazioni che hanno portato anche alla chiusura del ponte in via Santeramo:Sono stabiliti i percorsi alternativi per i veicoli in transito.