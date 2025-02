Fiamme su mezzo dell'Esercito, in salvo i militari

Tanta paura per due militari dell'Esercito italiano in transito con un mezzo tattico, un carro armato VBM freccia, sulla strada statale 96 in territorio di Altamura, a poche centinaia di metri dalla caserma del 7° reggimento Bersaglieri.All'improvviso per cause in corso di accertamento, il mezzo ha iniziato a sprigionare fiamme (si ipotizza un problema al sistema frenante, ipotesi da verificare). I due militari a bordo, non hanno riportato ferite. Il traffico è rimasto bloccato per circa un'ora.Sul posto sono intervenute due pattuglie della Polizia locale che hanno disciplinato le operazioni di viabilità unitamente ai Carabinieri. Celere anche l'intervento dei vigili del fuoco per le operazioni di spegnimento