Rotatoria sulla statale 96, sopralluogo nel cantiere

Questa mattina si è tenuto un sopralluogo dell'Anas al cantiere in via Selva per la realizzazione della rotatoria sulla strada statale 96. Presenti il capo compartimento dell'Anas, Vincenzo Marzi, il consigliere regionale Francesco Paolicelli e il sindaco Vitantonio Petronella. Il cantiere è stato consegnato durante l'estate alla ditta ma soltanto a dicembre i lavori sono entrati nel vivo, tanto che via Selva è stata chiusa in due tratti."A seguito di segnalazioni per ritardi nei lavori della realizzazione della rotatoria di Via Selva e il disagio che gli stessi lavori stanno causando alle attività commerciali della zona - ha dichiarato Paolicelli - ho chiesto questo incontro in loco per renderci conto degli effettivi tempi di realizzazione dell'opera. Anas ha assicurato che entro la metà di aprile si aprirà al traffico veicolare con segnaletica gialla in ingresso e in uscita. Chi viene da Gravina può entrare a Trentacapilli e chi proviene da Bari può entrare nel centro abitato. Entro l'inizio di luglio è prevista la fine del cantiere"."Non possiamo permetterci ulteriori ritardi - ha aggiunto Paolicelli - perché questa è un'opera che la città aspetta da tempo, fondamentale per la viabilità e la sicurezza stradale. Continueremo a monitorare i lavori per garantire che procedano senza intoppi e nel rispetto delle tempistiche. L'infrastruttura punta a decongestionare il traffico cittadino, migliorare i collegamenti tra il centro di Altamura e le direttrici principali e garantire maggior sicurezza agli automobilisti e ai pedoni".Sono tre le rotatorie previste sulla strada statale 96 in territorio di Altamura. Per quelle previste in via Graviscella e via Rocco Ferri, è in atto la progettazione da parte dell'Anas e a breve il consiglio comunale sarà chiamato a pronunciarsi sulla variante urbanistica necessaria per avviare i lavori.