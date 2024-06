Giornata di volontariato ambientale alle Mura Megalitiche

Domenica 16 giugno, a partire dalle ore 9.30, il gruppo scout Agesci 1 organizza una giornata di volontariato ambientale per ridare decoro alle Mura megalitiche, nel tratto compreso fra via Bari e via IV Novembre. Uno dei tratti più caratteristici e belli ma sempre invaso da rifiuti di ogni genere.L'altra domenica un'iniziativa analoga è stata effettuata dai giovani della parrocchia di San Michele Arcangelo.Ma i rifiuti sono sempre tanti. Lattine, cartacce, plastica di vario genere. Di tutto.