Un tratto di fogna bianca per proteggere le Mura megalitiche

Con l'obiettivo di proteggere il sito archeologico delle Mura megalitiche dagli allagamenti e dall'azione dannosa delle acque di pioggia, il Comune ha redatto un progetto definitivo di 200.000 euro, incrementando la dotazione finanziaria dell'intervento finanziato dalla Regione Puglia con 1.383.000 euro per la "realizzazione di un sistema per la gestione delle acque pluviali in zona nord-est dell'abitato di Altamura".La modifica finanziaria è stata già inserita nell'elenco annuale 2020 delle opere pubbliche con delibera approvata in consiglio comunale.Secondo gli uffici del settore Lavori pubblici "il completamento della fogna bianca in zona Largo Nitti si rende necessario al fine di tutelare l'importante sito archeologico delle Mura Megalitiche, soggetto a dannose azioni delle acque meteoriche, mediante realizzazione del recapito finale in area oggetto di esproprio e adiacente alla titolarità comunale". Il completamento della fogna bianca comporta un incremento dell'importo dell'intervento di € 200.790,82 come co-finanziamento a carico del bilancio comunale.Si tratta, quindi, di un ampliamento del progetto approvato dalla Regione che prevede interventi per la raccolta delle acque piovane nel tratto stradale compreso fra via Bari e via Cassano vecchia.