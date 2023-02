Giornata di volontariato per pulizia dei rifiuti

Mattinata domenicale all'insegna del volontariato ambientale. A partire dalle ore 10, gli scout di Agesci 1 e Agesci 2 e del gruppo adulti Masci si danno appuntamento per la pulizia dei rifiuti che in modo abbondante riempiono le aree verdi, le aiuole e i marciapiedi lungo le Mura megalitiche.L'iniziativa è patrocinata dal Comune, da Legambiente e dal Parco dell'Alta Murgia. Secondo la massima del fondatore dello scoutismo Robert Baden Powell ("lasciare il mondo migliore di come lo si trova"), l'obiettivo è migliorare la propria città. La presenza dei rifiuti è una piaga a cui purtroppo lentamente ci si rassegna, sino a diventare normalità. I volontari, invece, non si arrendono. E s'impegnano in prima persona.In questo modo Agesci e Masci aderiscono alla "Giornata del pensiero 2023", intitolata: "Il nostro mondo, il nostro futuro di pace".