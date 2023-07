Sistemazione del semaforo in via Bari, le disposizioni per il traffico

A partire da oggi, per una durata stimata in circa due settimane (sino al primo agosto), la disciplina del traffico viene modificata in via Bari all'intersezione con via Mura Megalitiche per consentire i lavori di sistemazione del semaforo che è spento da alcuni mesi.Si tratta di un intervento straordinario di manutenzione dell'impianto semaforico veicolare e pedonale perché si rende necessaria la sostituzione di cavidotti. Pertanto è inevitabile, per tutto il periodo dei lavori, il divieto di transito in questo strategico incrocio, fatta eccezione solo per residenti e frontisti.Con ordinanza di Polizia locale, sono stati disposti i percorsi alternativi che saranno tutti funzionali a evitare il tratto di intersezione fra via Bari e via Mura megalitiche.