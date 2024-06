Calcio a 5 femminile: Rispoli è il nuovo allenatore della Soccer Altamura

Inizia a prendere forma il nuovo corso della Soccer Altamura (serie B di calcio a 5 femminile). Dopo la fine della collaborazione con Vincenzo Tassielli, è stato raggiunto l'accordo con il nuovo allenatore: si tratta di Cerare Rispoli, reduce da una stagione trionfale sulla panchina della CMB Futsal, squadra condotta alla finale in Coppa Italia e alla promozione in serie A.Nato ad Amalfi, 51 anni, il nuovo tecnico biancorosso ha iniziato la sua carriera di calcettista all'età di vent'anni nella sua città natale, per poi trasferirsi prima ad Avezzano e poi a Castellammare dove sono arrivare le prime soddisfazioni. Poi nei primi anni 2000 il trasferimento a Matera, squadra con la quale ha vinto un altro campionato, poi il passaggio a Modugno e il ritorno a Matera. Gli ultimi anni di carriera li ha spesi in Basilicata, tra Scanzano Jonico, Policoro e Bernalda, ultima sua esperienza in campo.Subito dopo per Rispoli, soprannominato "l'imperatore" è iniziata la carriera in panchina, prima a Viggiano e poi a Bernalda, sempre tra serie B e serie A2. Infine, ad inizio della scorsa stagione è arrivata la chiamata della CMB Futsal, prima esperienza al femminile, ed il resto è storia recente. "L'anno scorso - ha dichiarato il nuovo allenatore altamurano - ho accettato la proposta della CMB perché mi intrigava il mondo del futsal femminile e devo dire che i risultati sono andati oltre le aspettative. Ad inizio stagione non eravamo tra le squadre più accreditate ma, grazie ad una stagione quasi perfetta, abbiamo centrato la promozione in serie A. L'unico rammarico è aver perso la finale di Coppa Italia contro il Pero, unica sconfitta della stagione."Alla domanda sul perché ha accettato la corte della Soccer Altamura, Cesare Rispoli ha risposto: "Ho accettato la proposta perché ho sempre stimato la società, con un presidente che, come me, ha avuto trascorsi agonistici importanti, anche se nel calcio, e quindi conosce la materia e un vice presidente molto determinato e con le idee chiare su quali siano gli obiettivi. È importate avere dirigenti che conoscono le dinamiche di una squadra e che riescono a capire le situazioni di campo, di spogliatoi e come si lavora."L'allenatore campano non sarà solo: "Con me ad Altamura, arriverà anche il collaboratore tecnico Nino Todaro che mi segue da quando ho iniziato la carriera in panchina. Anche lui, vanta dei trascorsi importanti nel calcio e il suo aiuto è stato fondamentale per raggiungere i risultati ottenuti." Non potevano, quindi, mancare le prime dichiarazioni in biancorosso anche di Nino Todaro: "Sono felice e orgoglioso di poter essere a fianco di mister Rispoli per questa nuova esperienza con la Soccer Altamura. Sicuramente ce la metteremo tutta per fare questo salto di qualità e per poter portare la squadra nella massima categoria. Per me, inoltre, si tratta di un ritorno ad Altamura, avendoci giocato durante la mia carriera nel calcio e quindi spero di poter dare il massimo e di raggiungere gli obiettivi con questa bellissima società".A mister Cesare Rispoli e al collaboratore Nino Todaro arriva il benvenuto nella famiglia Soccer Altamura. Sistemata la panchina, adesso c'è da sistemare la squadra che sicuramente sarà rinnovata profondamente. Già annunciato che Raquel Pedroso e Desirée Russo nella prossima stagione non saranno ad Altamura.