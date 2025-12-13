Lutto
Incidente mortale: uomo investito a due km da città

Sulla strada provinciale 238 Altamura-Corato

Altamura - sabato 13 dicembre 2025 22.16
Un uomo di circa 70 anni di Altamura è morto questa sera, investito da un'auto sulla strada provinciale 238 Altamura - Corato, a due chilometri dalla città, nei pressi di una nota sala ricevimenti. Sul posto è intervenuto il 118 ma non c'è stata alcuna possibilità di salvarlo.

Secondo una prima ricostruzione, l'uomo camminava a piedi lungo la strada quando è sopraggiunta un'automobile. Il conducente non lo ha visto e lo ha investito. Si è fermato per prestare i soccorsi e ha chiamato il 118. Ma non c'è stato nulla da fare.

La dinamica è da accertare. Procedono i Carabinieri che dovranno verificare e ricostruire gli istanti in cui la tragedia si è compiuta.

Seguiranno aggiornamenti
