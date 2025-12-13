Incidente mortale: uomo investito a due km da città

Un uomo di circa 70 anni di Altamura è morto questa sera, investito da un'auto sulla strada provinciale 238 Altamura - Corato, a due chilometri dalla città, nei pressi di una nota sala ricevimenti. Sul posto è intervenuto il 118 ma non c'è stata alcuna possibilità di salvarlo.Secondo una prima ricostruzione, l'uomo camminava a piedi lungo la strada quando è sopraggiunta un'automobile. Il conducente non lo ha visto e lo ha investito. Si è fermato per prestare i soccorsi e ha chiamato il 118. Ma non c'è stato nulla da fare.La dinamica è da accertare. Procedono i Carabinieri che dovranno verificare e ricostruire gli istanti in cui la tragedia si è compiuta.Seguiranno aggiornamenti