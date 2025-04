Si ribalta con l'auto, tanta paura ma nessuna conseguenza

Tanto spavento ma per fortuna senza conseguenze per una giovane automobilista che ha perso il controllo, uscendo di strada. Stamattina sinistro stradale sulla provinciale 238 per Corato, in territorio di Altamura.La conducente, nell'imboccare una curva, probabilmente a causa del manto stradale reso viscido dalla pioggia, ha perso il controllo del mezzo, una Lancia Y, ribaltandosi più volte nel terreno circostante. Sul posto la Polizia locale di Altamura a cui è affidato il compito della ricostruzione del sinistro e l'ambulanza del 118 per le cure del caso. Non è stato necessario il ricovero perché la conducente, a parte il grande spavento, ha riportato delle escoriazioni.