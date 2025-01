Ribaltato su Altamura Corato un tir con carico cereali

Ieri sera, verso le ore 21, la S.P. 238 Altamura Corato, a circa 3 km dall'abitato, è stata teatro di un grave incidente con il coinvolgimento di un mezzo pesante (un autoarticolato Iveco). Per cause in corso di accertamento, l'automezzo si è ribaltato con consequenziale fuoriuscita di farinaceo.Il carico ha invaso la sede stradale, rendendola non percorribile. Sul posto è intervenuta la Polizia locale, per i rilievi del caso, e per la gestione della circolazione stradale. Il conducente, un calabrese di 56 anni, in stato di shock è stato medicato sul posto dai sanitari del 118. Sul posto anche i vigili del fuoco per le operazioni di rimozione del mezzo ribaltato. La strada è stata chiusa per circa quattro ore.