Tamponamento sulla statale 99, strada chiusa in direzione Matera

Per un tamponamento avvenuto sulla statale 99 Altamura-Matera, in territorio altamurano, la strada è chiusa in direzione di Matera. Il traffico viene deviato sulla viabilità alternativa.Nell'incidente sono stati coinvolti un furgone e un trattore. Conseguenze non gravi per i rispettivi conducenti, che sono feriti lievi.Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri. Sono in corso le operazioni di rimozione dei mezzi danneggiati e di pulizia dell'asfalto.