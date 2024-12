Tamponamenti su strada statale 99 ad Altamura

Un incidente è avvenuto sulla strada statale 99 ad Altamura, in direzione Matera. La strada è bloccata proprio all'inizio della "99".Secondo le prime informazioni, si sono verificati dei tamponamenti in cui sono rimaste coinvolte più auto. Sul posto il 118, la Polizia locale e i vigili del fuoco. Alcune persone sono state trasportate all'ospedale della Murgia per accertamenti.Seguono aggiornamenti per notizie più dettagliate