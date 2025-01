Incidenti stradali: il bilancio della Polizia locale

Nei giorni scorsi, per la festa di San Sebastiano, la Polizia locale ha comunicato i dati sulle attività svolte nell'anno 2024.Uno dei più significativi è quello degli incidenti stradali che vengono rilevati dagli agenti del comando della Polizia locale che intervengono soprattutto sulle strade urbane (in vari casi anche su statali e provinciali). L'anno scorso sono stati 309 i sinistri, di cui 124 con feriti e 185 senza feriti. All'origine degli incidenti ci sono responsabilità umane come l'alta velocità o cause di distrazione, prima fra tutte l'uso del cellulare.Quasi un incidente al giorno. Insomma un numero elevato e a questi 309 bisogna aggiungere anche i sinistri rilevati dai carabinieri. Quindi il numero è maggiore.Questo significa che bisogna sempre essere prudenti e rispettosi delle norme perché le strade non sono né piste di formula 1 né luoghi in cui procedere senza curarsi della propria incolumità e di quella degli altri.Per sensibilizzare la città, il comando di Polizia locale insiste sull'educazione stradale, tramite corsi e iniziative da svolgere in scuole primarie e secondarie o parrocchie. L'obiettivo è proprio quello di trasmettere la conoscenza e la consapevolezza del rispetto della legge, dei rischi di violazione, il valore di responsabilità per sé e gli altri. Nel 2024 si sono tenuti gli incontri in 16 scuole e 2 parrocchie, con 680 partecipanti, per un totale di 54 ore.