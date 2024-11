Conducente di auto denunciato per resistenza a pubblico ufficiale

Con l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale, un 58enne di Altamura è stato denunciato dalla Polizia locale. L'uomo, noto per precedenti di polizia, è stato fermato dopo un rocambolesco inseguimento, nel traffico dell'ora di punta.L'episodio è avvenuto ieri, intorno all'ora di pranzo. Secondo la ricostruzione, alla guida di un veicolo ha commesso un sorpasso azzardato in via Bari, zona centrale e trafficata, mettendo a repentaglio la vita di altre persone ed è scattato l'inseguimento di due pattuglie della Polizia locale. Attimi di paura e tensione, scene che sembravano un film d'azione. Dopo mezz'ora l'uomo è stato fermato in periferia a circa 7 km dal centro abitato. Contestate una serie di violazioni al codice della strada per un importo di circa 3000 euro e sequestro del veicolo che tra l'altro risultava già sequestrato. Il veicolo ora verrà confiscato.