Controlli della velocità sulla statale 96, il calendario di febbraio

Controlli di Polizia locale Calendario di febbraio 2024

Il Comando di Polizia locale ha comunicato alla Prefettura di Bari il calendario di febbraio 2024 dei servizi di controllo elettronico della velocità con dispositivo Velomatic, da attuare sulla strada statale 96. Come di consueto, il servizio è assicurato con presidio della pattuglia, nei punti indicati e pre-segnalati.L'attività, si precisa, "è finalizzata a incrementare la sicurezza stradale". I controlli, iniziati il 2 febbraio, proseguiranno nei giorni 6, 9, 13 in direzione Bari; nei giorni 16 e 20 in direzione Altamura; nei giorni 23 e 27 in direzione Bari. Le fasce orarie sono: 9-13 e 14-18.In allegato il calendario, con l'indicazione delle postazioni e dei punti di pre-segnalazione.