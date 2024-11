Drammatico incidente sulla strada Altamura Cassano

E' il caso di dire che è salvo per miracolo il conducente di un'auto che stamattina, sulla strada provinciale 18 Altamura Cassano (Foresta Mercadante), è rimasto coinvolto in un drammatico incidente. Sono stati momenti davvero difficili per un uomo di Matera che con la sua auto è finito contro il guard rail e questo è letteralmente entrato nell'abitacolo trapassando il veicolo e uscendo dalla parte retrostante.Fortunatamente il danno è avvenuto dal lato passeggero dove non sedeva nessuno. Il conducente è rimasto ferito, non gravemente, ed è stato trasportato in ospedale per curare le ferite provocate dall'impatto. Sul posto, in territorio di Altamura, sono intervenuti i Vigili del fuoco, il 118 e la Polizia locale.Secondo una prima ricostruzione, il conducente avrebbe perso il controllo del mezzo per l'improvviso attraversamento di alcuni cinghiali.