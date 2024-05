Ragazzo di 17 anni di Santeramo folgorato da fulmine. Studiava ad Altamura

Un giovane di 17 anni di Santeramo in Colle è morto questo pomeriggio nelle campagne santermane dove è stato colpito da un fulmine mentre sulla zona imperversava un temporale. La tragedia è avvenuta in contrada Chiancaro. Stando alla prima ricostruzione, il ragazzo era in campagna con il padre quando è stato colpito da un fulmine. È morto per arresto cardiocircolatorio.Sul posto sono intervenuti i carabinieri e il servizio 118 ma, nonostante i soccorsi, non ce l'ha fatta.Il 17enne era uno studente di una terza classe dell'Istituto tecnico tecnologico Nervi Galilei. La scuola ha espresso il cordoglio e ha pubblicato un ricordo del ragazzo con un messaggio di affetto: "Giuseppe vivrai per sempre nei nostri cuori".