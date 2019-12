Troppi danni e atti vandalici, addio fontana nella villetta in via Bari

Non c'era pace per la fontana nella villetta comunale in via Bari. Dalla sua realizzazione nel 2000, si era perso ormai il conto delle volte in cui i tecnici del Comune hanno dovuto ripristinare gli ugelli e la varia componentistica, soggetti in modo ripetuto a trafugamenti oppure atti vandalici o teppistici. E così si è deciso: diventerà una grande aiuola. Nella speranza che venga maggiormente rispettata.La gestione dei beni pubblici si accompagna sempre alla connessa problematica del rispetto da parte di tutti perché tante volte sono considerati "terra di nessuno" e se ne dispone a proprio piacimento, senza curarsi di procurare un danno alla comunità.Nel tempo, episodio dopo episodio, la fontana ha funzionato davvero poco. I furtarelli sono stati di poco valore ma comunque gravi perché di fatto ne hanno compromesso o interrotto l'utilizzo. Senza poi dimenticare l'impiego come ricettacolo di bottiglie, lattine, cartacce e altre cianfrusaglie.Si è fatta allora la scelta di mutare la funzione di questo spazio. Sono state smantellate tutte le tubature, ormai compromesse. "Rappresentavano un pericolo", spiega l'assessore ai lavori pubblici Pietro Falcicchio. La vasca è stata messa in sicurezza e diventerà un'aiuola. Al momento è transennata e non utilizzabile. Quando il tempo lo permetterà, si procederà alle prime piantumazioni.