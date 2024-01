Fa esplodere un bagno chimico con grosso petardo

Alcuni atti vandalici, con petardi, sono stati commessi nella notte ad Altamura.L'episodio che suscita indignazione è il gesto di un ragazzo che ha acceso un petardo nel chiuso di un bagno chimico in piazza Matteotti, da poco tornata ad essere un parcheggio. L'esplosione ha distrutto il bagno, facendo volare in più parti i pezzi di plastica e metallo. Il responsabile non si è fatto niente. Rischia la denuncia per esplosione in luogo pubblico e danneggiamento.Probabilmente gli amici del responsabile hanno filmato l'atto vandalico per gioco o scommessa. Oppure per spavalderia. È finito sui social e con le condivisioni è diventato di dominio pubblico. Questo video, oltre alle immagini di video sorveglianza della zona, potrebbe essere usato per identificare il responsabile che però non è facilmente riconoscibile. Occorrono, quindi, accertamenti delle forze dell'ordine.Link al video su Facebook: