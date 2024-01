Notte di Capodanno senza incidenti per i botti

Non risultano segnalazioni di problemi

Nonostante le ripetute esplosioni di botti, particolarmente concentrate nel passaggio dal vecchio al nuovo anno, è stata una notte senza incidenti ad Altamura. La consuetudine di far esplodere grossi petardi purtroppo resiste agli appelli a evitare scoppi che possono spaventare bambini, anziani e spaventare anche gli animali, oltre a creare possibili problemi per l'incolumità delle persone.Non risultano incidenti e almeno questo è un dato positivo.Come di consueto, si raccomanda di non toccare o raccogliere oggetti perché qualche oggetto potrebbe essere inesploso.