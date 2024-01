Le attività di animazione di Capodanno

Anche a Capodanno sono previste attività di animazione nel centro storico, con il programma del Comune "Un magico Natale".Il saluto al nuovo anno è iniziato nel centro storico con la marching band Euroband. Nel pomeriggio in Via Bisanzio Filo il programma prevede l'animazione musicale "In-Canto" alle ore 17.30, 18.30 e 19.30. In Piazza Repubblica alle ore 18.00 e 19.00 Incanti di sapone, racconti e bolle per grandi e piccini.In parallelo, si svolgono iniziative organizzate da altri enti o associazioni:S-Calare di Giuseppe Vallarelli, sino al 7 gennaio 2024 - Mostra installazione, presso la Chiesa di San Liberatore, Piazzetta Martiri, a cura di Ferula Ferita – Lo Scrigno di Pandora;Mostra dipinti di Giuseppe Miglionico, sino al 7 gennaio 2024, nel Monastero Santa Croce;Mostra "La fontana racconta" dell'Acquedotto Pugliese, presso la Sala Camasta dell'ex Monastero del Soccorso, in piazza della Resistenza 5.Davanti alla chiesa di San Liberatore è stato allestito un presepe comunitario ma, purtroppo, si segnala che si ripetono atti vandalici (anche stanotte sono avvenuti) e ogni volta occorre rimettere a posto le statuine.