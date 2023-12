Un magico Natale: il centro storico è un grande teatro a cielo aperto

9 foto Un magico Natale 2023: immagini del 2° week-end

Grande partecipazione di pubblico ai tanti eventi dello scorso weekend nel centro antico di Altamura. È stato un altro weekend intenso di appuntamenti quello che ha scandito l'avvicinarsi al Natale nella città di Altamura. Le principali vie e piazze e i tanti claustri illuminati da chilometri di luci e addobbi hanno fatto da cornice ad un gran numero di eventi e spettacoli che hanno trasformato la città in un grande palcoscenico all'aperto.Animazioni itineranti con elfi e zampognari, concerti musicali, la casa di Babbo Natale letteralmente presa d'assalto dai tanti turisti e cittadini e ancora i mercatini promossi da Confcommercio Altamura e la poetica parata Carillon a cura dell'Associazione Madonna del Buon Cammino.E in una Piazza San Giovanni pedonalizzata e resa per l'occasione uno spazio da vivere sabato 16 è andato in scena il concerto del Coro Polifonico Accordium di Santeramo. Oltre 60 coristi diretti dal Maestro Francesco Tritto che hanno incantato il numeroso pubblico presente con brani sacri e natalizi accompagnati dalle eleganti melodie di un pianoforte.Nella stessa piazza Domenica 17 è stata invece la sfida culinaria "Il gusto del Natale" a richiamare un folto pubblico di golosi e curiosi. La gara, dedicata al più celebre e tipico piatto delle festività altamurane, il pasticcio di Baccalà, ha visto trionfare il forno altamurano Anselmo Maestri Fornai. La giuria , composta dal Sindaco Vitantonio Petronella, dalla vicensindaca Angela Miglionico e dall'Assessore al centro storico Michele Mirgaldi coadiuvati da una giuria popolare composta da persone selezionate tra il pubblico, dopo numerosi assaggi e minuziose descrizioni delle diverse ricette in gara ha designato come miglior pasticcio di Altamura 2023 quello del forno Anselmo che ha ricevuto dalla mani del Sindaco il titolo di campione della sfida.Via Ottavio Serena si è accesa di effetti speciali e sonorità natalizie grazie al concerto promosso da Banda Popolare di Puglia e Basilicata , organizzato in occasione dei 140 anni dalla fondazione dell'istituto bancario riferimento del territorio.E grande curiosità ed emozione hanno suscitato anche i racconti andati in scena in via Santa Caterina. Un viaggio tra musica, parola e danza diretti da Caterina Colonna con le coreografie di Mariagrazia Continisio e gli attori di Fita Puglia. Un percorso di narrazione e performance visive dedicate ai più celebri racconti di Natale della tradizione letteraria mondiale.Gli appuntamenti proseguono sabato 23, domenica 24, la mattina di Natale e il pomeriggio di Santo Stefano con numerose proposte che spaziano dalla musica al teatro di strada, alle animazioni per i più piccoli. Il programma completo è su www.comune.altamura.ba.it e sulle Pagine social dell'Ente e di Un magico Natale.