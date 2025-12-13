Natale
La città

Un magico Natale: animazione e musica nel centro storico e nella villa comunale

Il programma si sdoppia per la riapertura della villa

Altamura - sabato 13 dicembre 2025 10.01
Secondo fine settimana di "Un magico Natale", calendario di appuntamenti ed eventi promosso dall'Amministrazione comunale. Spettacoli, animazioni, concerti ed eventi per vivere tutta la magia del Natale.

La Piesse Management, organizzatrice del calendario, ha comunicato il programma che si sviluppa nel centro storico, come sempre, e oggi anche nella Villa comunale che alle ore 18.30 viene inaugurata e riaperta dopo i lavori di riqualificazione.

Programma di sabato 13 dicembre:
ore 18:00 e ore 20:00 Piazza Repubblica
Il Regalo di Babbo Natale
Enjoy Kids
Spettacolo di animazione
ore 18:30 Villa Comunale (via dei Mille)
Il villaggio di Natale – Evento della luce
Amaltea
Spettacolo di animazione
ore 19:00 Piazza Repubblica
L'altra metà del cielo
Mariposa
Spettacolo di animazione
ore 19:30 Villa comunale (via dei Mille)
Danzando il Natale
Let's dance company
Spettacolo di balli e danza
ore 20:30 Piazza Repubblica
Sospesi nel ritmo
Mariposa
Spettacolo di animazione

Programma di domenica 14 dicembre, nel Centro Storico di Altamura:
ore 11:00 e ore 19:30 Piazza Repubblica
Laboratorio di riciclo Eco Elfi all'opera
Associazione Culturale CreAzioni
Laboratorio per bambini
ore 18:00 e 19:30 Piazza Municipio
I viaggi di Gricilino–diario di un cantastorie
Giando Lorusso
Spettacolo di narrazione animata
ore 18:30 Centro antico
Gli zampognari
Zampognari della Transumanza- Soffi dell'Arcangelo
Animazione musicale itinerante
ore 18:00 Centro antico
Parata di Natale con principesse e super eroi
Amaltea
Spettacolo di animazione
ore 20:00 Piazza Municipio
Tombola Napoletana
Show Management
Spettacolo di giochi e divertentismo

Sabato 13 e domenica 14 Dicembre, dalle ore 18:30 alle ore 21:30: Mercatini di Natale in Piazza Repubblica.
