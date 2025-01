Un magico Natale: in piazza si apre la Casa della Befana

Sono giorni nel segno delle Befane e delle calze con doni e caramelle. Per l'Epifania prosegue il calendario di "Un magico Natale", promosso dall'Amministrazione comunale, con gli ultimi spettacoli di animazione previsti dal 4 al 6 gennaio (sono tutti con accesso libero). Inoltre il 5 e il 6 gennaio si tengono i consueti mercatini dell'Epifania, quest'anno in un luogo diverso, vale a dire in piazza Matteotti.sabato 4 gennaioDalle ore 18.00 alle ore 21.00LA CASA DELLA BEFANA – Piazza DuomoBEFANE ON THE ROAD – Animazione itineranteRE MANTELLO - Cantastorie itineranteOre 19.00 e ore 20.15 - Corso Federico II di Svevia: CIRCO SONAMBULOS - GiocoleriaOre 20.00 - Chiesa di Santa Teresa: SOLIDARITY CHRISTMAS IN JAZZ Concerto a cura di Murgia Music Festivaldomenica 5 gennaio e lunedì 6 gennaioDalle ore 10.30 alle ore 12.30 - Piazza Duomo: LA CASA DELLA BEFANADalle ore 18.00 alle ore 21.00LA CASA DELLA BEFANA - Piazza DuomoBEFANE ON THE ROAD – Animazione itineranteRACCONTAMI UNA STORIA – Racconti itinerantiRE MANTELLO - Cantastorie itineranteOre 19.00 e ore 20.15 - Corso Federico II di Svevia: CIRCO SONAMBULOS – Giocoleria5 - 6 gennaio 2024Quest'anno i consueti mercatini dell'Epifania si terranno in piazza Matteotti.