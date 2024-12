Si accende il Natale ad Altamura

Con l'accensione dell'albero di Natale e delle luminarie in piazza Duomo, è iniziato il programma di "Un magico Natale".In questo fine settimana questo è il programma.Dalle ore 10.30 alle ore 12.30 - Centro Antico LET'S CHRISTMAS – Animazione ItineranteDalle ore 18.00 alle ore 21.30LA CASA DI BABBO NATALE – Piazza DuomoMERCATINI DI NATALE – Piazza ResistenzaI FANTASMI DEL SIGNOR SCROOGE – Racconti itinerantiOre 18.00 - 19.00 - 20.00 - Piazza Marconi IL TEATRO DEI BURATTINIOre 20.30 - Via Ottavio Serena THE SMILE CHOIR BARI in concertoDalle ore 10.30 alle ore 12.30 - Centro Antico LET'S CHRISTMAS – Animazione itineranteDalle ore 10.30 alle ore 13.00 - Piazza Resistenza MERCATINI DI NATALEDalle ore 18.00 alle ore 21.30LA CASA DI BABBO NATALE – Piazza DuomoMERCATINI DI NATALE – Piazza ResistenzaGLI ZAMPOGNARI – Animazione musicale itineranteOre 20.00 - Via Ottavio Serena APPASSIONANTE in concerto