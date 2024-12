Spettacoli, concerti e animazione: presentato il programma "Un magico Natale"

Social Video 1 minuto Natale 2024

Questa mattina, l'Amministrazione Comunale ha presentato il calendario di eventi denominato "Un magico Natale" 2024. Presenti il sindaco Vitantonio Petronella, la vice sindaca e assessora alla cultura Angela Miglionico, il dirigente Berardino Galeota. Il programma è a cura della Wavents, a cui è stato affidato il servizio dal Comune per realizzare un cartellone di eventi del periodo delle feste. La direzione artistica è curata da Alessandro Martello.Dopo l'anteprima della "Casa di Babbo Natale" dello scorso weekend, il centro antico tornerà ad illuminarsi dal 6 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025 con 20 giornate di eventi con più di 130 appuntamenti totali. Fra questi ben nove concerti che spaziano dalla musica sacra a quella pop, a quella della tradizione, sei giornate di mercatini natalizi, quattro giornate di presepe vivente ispirato al primo presepe di Greccio del 1223, con 12 repliche in programma.Oltre trenta gli spettacoli per bambini e famiglie, raggiungendo 70 repliche con accesso gratuito a tutti, spaziando poi tra spettacoli di burattini, giocolieri, cantastorie, letture animate e parate con mascotte natalizie.