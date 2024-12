Un magico Natale 2024: fino al 6 gennaio 130 appuntamenti

Programma "Un magico Natale 2024", per il cartellone natalizio organizzato dall'Amministrazione comunale. A cura di Wavents, con direzione artistica di Alessandro Martello.L'ALBERO DEI DESIDERIScrivi i tuoi sogni e le tue speranze sulle speciali cartoline di «Un Magico Natale» che potrai ritirare gratuitamente presso le attività aderenti e presso La Casa di Babbo Natale. Appendi il tuo desiderio al grande albero e affida i tuoi sogni alla magia del NataleDalle ore 18.00 alle ore 21.00 - Piazza Duomo LA CASA DI BABBO NATALEDalle ore 18.00 alle ore 21.00LA CASA DI BABBO NATALE – Piazza DuomoMERCATINI DI NATALE – Piazza ResistenzaOre 19.30 - Piazza Duomo - ACCENDI LA MAGIA, Cerimonia d'accensione delle luminarieOre 20.00 - Via Ottavio Serena, PATRICK GIRONDI in concertoDalle ore 10.30 alle ore 12.30 - Centro Antico LET'S CHRISTMAS – Animazione ItineranteDalle ore 18.00 alle ore 21.30LA CASA DI BABBO NATALE – Piazza DuomoMERCATINI DI NATALE – Piazza ResistenzaI FANTASMI DEL SIGNOR SCROOGE – Racconti itinerantiOre 18.00 - 19.00 - 20.00 - Piazza Marconi IL TEATRO DEI BURATTINIOre 20.30 - Via Ottavio Serena THE SMILE CHOIR BARI in concertoDalle ore 10.30 alle ore 12.30 - Centro Antico LET'S CHRISTMAS – Animazione itineranteDalle ore 10.30 alle ore 13.00 - Piazza Resistenza MERCATINI DI NATALEDalle ore 18.00 alle ore 21.30LA CASA DI BABBO NATALE – Piazza DuomoMERCATINI DI NATALE – Piazza ResistenzaGLI ZAMPOGNARI – Animazione musicale itineranteOre 20.00 - Via Ottavio Serena APPASSIONANTE in concertoDalle ore 18.00 alle ore 21.00LA CASA DI BABBO NATALE – Piazza DuomoLET'S CHRISTMAS- Animazione itineranteRACCONTAMI UNA STORIA – Racconti itinerantiOre 19.30 - Piazza San Giovanni CORO ACCORDIUM ConcertoDalle ore 10.30 alle ore 12.30 - Centro AnticoLET'S CHRISTMAS – Animazione ItineranteDalle ore 18.00 alle ore 21.00LA CASA DI BABBO NATALE – Piazza DuomoL'ANGELO DEL NATALE – Animazione Itinerante su trampoliGLI ZAMPOGNARI – Animazione Musicale ItineranteOre 20.30 - Chiesa di San Nicola dei Greci: DERME BAMBENIDDE, Concerto a cura di Maria Moramarco, Luigi Bolognese, Nico Berardi, Francesco Marcello SetteDalle ore 18.00 alle ore 21.00MERCATINI DI NATALE – Piazza San GiovanniLA CASA DI BABBO NATALE – Piazza DuomoLET'S CHRISTMAS – Animazione itineranteDalle ore 18.00 alle ore 21.00LA CASA DI BABBO NATALE – Piazza DuomoMERCATINI DI NATALE – Piazza San GiovanniGLI ZAMPOGNARI – Animazione musicale itineranteLET'S CHRISTMAS- Animazione itineranteOre 18.00, ore 19.00 e ore 20.00 - Via Bisanzio Filo - ANNO DOMINI 1223 - Presepe Vivente -Prenotazione Obbligatoria-Ore 19.30 - Piazza San Giovanni JE SONG'E NAPULE ConcertoDalle ore 10.30 alle ore 12.30 - Centro AnticoLET'S CHRISTMAS- Animazione itineranteDalle ore 18.00 alle ore 22.00LA CASA DI BABBO NATALE – Piazza DuomoMERCATINI DI NATALE- Piazza San GiovanniGLI ZAMPOGNARI- Animazione musicale itineranteOre 18.00 - 19.00 - 20.00 - Piazza San GiovanniIL TEATRO DEI BURATTINIOre 18.00, ore 19.00 e ore 20.00 - Via Bisanzio FiloANNO DOMINI 1223 - Presepe Vivente -Prenotazione Obbligatoria-Ore 19.30 - Chiesa di Santa Croce, ex Monastero del SoccorsoCORO EUPHONIX in concertoDalle ore 10.30 alle ore 12.30 - Centro Antico LET'S CHRISTMAS- Animazione itineranteDalle ore 17.00 alle ore 19.30 - Piazza Duomo LA CASA DI BABBO NATALEDalle ore 10.30 alle ore 12.30 - Centro Antico OH JOY – Marching band itineranteDalle ore 10.30 alle ore 12.30 - Piazza Duomo LERENI TRIO Live musicDalle ore 18.00 alle ore 21.00 LA CASA DI BABBO NATALE – Piazza DuomoOre 18.00, ore 19.00 e ore 20.30 - Via Bisanzio Filo ANNO DOMINI 1223 - Presepe Vivente -Prenotazione Obbligatoria-Ore 18.30 e ore 19.45 - Piazza Duomo OTTO PANZER SHOW - ClownerieOre 19.00 e ore 20.15 - Piazza San Giovanni MR DUDI - Magia e illusionismoOre 11.00 - Piazza Duomo MR DUDI – Magia e illusionismoOre 12.00 - Piazza Duomo OTTO PANZER SHOW – ClownerieDalle ore 18.00 alle ore 21.00 - Piazza Duomo LA CASA DI BABBO NATALEOre 18.00 e ore 19.30 - Piazza Marconi MR DUDI - Magia e illusionismoOre 18.00, ore 19.00 e ore 20.00 - Via Bisanzio Filo ANNO DOMINI 1223 - Presepe Vivente -Prenotazione Obbligatoria-Ore 18.45 e ore 20.15 - Piazza San Giovanni OTTO PANZER SHOW - ClownerieOre 20.30 - Chiesa di S. Nicola dei Greci CANTO DI NATALE Concerto a cura di Ensemble The VoxDalle ore 10.30 alle ore 12.30 - Centro AnticoLET'S CHRISTMAS – Animazione itineranteRACCONTAMI UNA STORIA – Racconti itinerantiDalle ore 10.30 alle ore 12.30 - Centro Antico OH JOY – Marching band itineranteDalle ore 18.00 alle ore 21.00LA CASA DELLA BEFANA – Piazza DuomoBEFANE ON THE ROAD – Animazione itineranteRE MANTELLO - Cantastorie itineranteOre 19.00 e ore 20.15 - Corso Federico II di Svevia CIRCO SONAMBULOS - GiocoleriaOre 20.00 - Chiesa di Santa Teresa: SOLIDARITY CHRISTMAS IN JAZZ Concerto a cura di Murgia Music FestivalDalle ore 10.30 alle ore 12.30 - Piazza DuomoLA CASA DELLA BEFANADalle ore 18.00 alle ore 21.00LA CASA DELLA BEFANA - Piazza DuomoBEFANE ON THE ROAD – Animazione itineranteRACCONTAMI UNA STORIA – Racconti itinerantiRE MANTELLO - Cantastorie itineranteOre 19.00 e ore 20.15 - Corso Federico II di Svevia CIRCO SONAMBULOS – GiocoleriaDalle ore 10.30 alle ore 12.30LA CASA DELLA BEFANA – Piazza DuomoDalle ore 18.00 alle ore 21.00LA CASA DELLA BEFANA – Piazza DuomoBEFANE ON THE ROAD – Animazione itinerantiRACCONTAMI UNA STORIA – Racconti itinerantiRE MANTELLO - Cantastorie itineranteOre 19.00 e ore 20.15 Corso Federico II di SveviaCIRCO SONAMBULOS - Giocoleria