FederiCult 2025: calendario degli incontri culturali

In attesa del maestoso Corteo Medievale, che il 25 aprile riporterà Altamura all'epoca di Federico II, l'APS Fortis Murgia organizza Federicult 2025, il ciclo di incontri culturali che anticipano e arricchiscono la XII edizione di Federicus. Federicult è molto più di un preludio: è un invito a esplorare il Medioevo con strumenti moderni, tra storia, musica e comunicazione. Il programma, articolato in cinque appuntamenti, ospita studiosi, artisti e studenti delle scuole superiori, offrendo uno sguardo trasversale e coinvolgente sulla figura di Federico II e sul suo tempo.Il programma: tutti alle ore 18.30, con ingresso libero fino a esaurimento posti.Marco Brando - Medi@evo: Federico II e l'età di mezzo fra mass media e cultura di massaGiornalista e saggista, Brando inaugura Federicult con una riflessione su come la figura di Federico II e il Medioevo vengono letti, reinterpretati (e a volte distorti) dai mezzi di comunicazione moderni.ITES "Genco" - L'economia nel XIII e XIV secolo. La legislazione federiciana e il gioco d'azzardoGli studenti dell'ITES affrontano il tema delle attività mercantili, bancarie e normative nell'Europa di Federico II, con uno sguardo originale sul controllo del gioco d'azzardo.Giuseppe Lattante e il Gruppo Vocale Viri CantoresDe gregoriano: lineamenti storico-musicali del canto gregoriano Un'immersione nella tradizione musicale liturgica medievale: parole, storia e voci per comprendere l'origine e la potenza spirituale del canto gregoriano.IP "De Nora Lorusso" - Il cibo e il MedioevoGli studenti dell'indirizzo alberghiero propongono un itinerario tra sapori, abitudini e ritualità alimentari del tempo di Federico II, tra banchetti regali e vita quotidiana.Francesco Pio Pistilli - Passando per Roma… L'evergetismo di Federico II nel Regnum SiciliaePistilli analizza il concetto di evergetismo come strumento politico e culturale nel governo federiciano: il dono pubblico come espressione di potere e prestigio.