Il programma di Federicus. Servizio bus navetta dalle aree parcheggio

Per la manifestazione "Federicus 2025" organizzata da Aps Fortis Murgia in programma domani (venerdì 25 aprile), è stato predisposto il piano della viabilità e dei parcheggi. Sono previsti servizi di controllo della Polizia locale, al fine di garantire il regolare svolgimento dell'evento che richiama un ingente numero di visitatori. Si tratta della 12esima edizione, con tema "Vento di soave".La festa inizierà intorno alle ore 11.00. Il movimento principale sarà il grande corteo imperiale, con partenza prevista alle ore 16.30: si presenta come una narrazione a ritroso della vita di Federico II di Svevia, attraverso quattro quadri delle tappe della sua esistenza, dalla morte alla nascita, passando per le sue imprese, i suoi interessi, gli amori, i suoi regni (vedi foto). Gli spettacoli del mattino e della sera si terranno in piazza Matteotti.Per quanto riguarda la viabilità, da segnalare, in particolare, che piazza Matteotti (luogo di svolgimento degli spettacoli) e la Ztl di piazza Zanardelli saranno completamente inibite al transito e alla sosta delle autovetture, compresi i veicoli dei residenti.Inoltre, come già avvenuto negli anni scorsi, sono state individuate delle grandi aree di parcheggio per i pullman, per le autovetture e per gli autocaravan, in zone periferiche dell'abitato.Le aree di parcheggio sono così dislocate:area A): Viale della Pace e Zona Industriale;area B): Via Cimitero (rientranza stradale);area C): Via Manzoni (parte terminale da Piazza De Napoli sino allo svincolo SS96);area D): zona artigianale (via Martin Luther King e via Le Fogge);area E): via V. Russo (parcheggio coperto);area F): parcheggio autocaravan in aree private - via Corato - sp 238, presso sala ricevimenti "Villa Belvedere"; via Santeramo-via Mura megalitiche presso frantoio oleario "Perniola".Da e per le aree di parcheggio sarà attivo un servizio di bus navetta secondo gli orari e i percorsi indicati in allegato. Servizio gratuito per gli utenti, messo a disposizione dal Comune.