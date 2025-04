Federicus 2025: il programma della giornata e del corteo medioevale

Si tiene in unico giorno, venerdì 25 aprile, la dodicesima edizione di "Federicus". Il tema "Vento di Soave" è ispirato a un passo del Paradiso di Dante Alighieri (Canto III), in cui si celebra la dinastia sveva: il "soave vento" indica proprio la discendenza imperiale che culmina in Federico II, descritto come "l'ultima possanza" di quella grande stirpe.L'evento principale è il corteo con oltre 1.000 figuranti tra attori, volontari, sbandieratori e musici, con partenza alle ore 15.00 dallo Stadio Tonino D'Angelo. Verranno rappresentati cinque quadri scenici della vita di Federico II, in ordine inverso: dalla sua morte alla sua nascita, narrati come teatro itinerante per le vie di Altamura. Per questo motivo saranno due i "Federicus" nel corteo. L'incoronazione imperiale di Federico II sarà uno dei momenti chiave.Gli spettacoli si terranno in piazza Matteotti.