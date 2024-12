Magico Natale: il programma del 20, 21 e 22 dicembre

21 dicembre, ore 20:00, Presepe Vivente XXIV edizione, presso e a cura di Parrocchia San Sepolcro;

21 dicembre, ore 17:00-20:00, Spettacolo itinerante di tamburi e bandiere a cura di Ass. Altilia Stupor Mundi;

21 dicembre (17:00-20:00), 23 dicembre (ore 18:00), 24 dicembre (17:00-20:00), 25 dicembre (10:00-12:00), 26 dicembre (10:00-12:00), laboratori e attività ludiche per grandi e piccini nel Claustro F.lli Salvatore (a cura di Ass. Culturale Audax Altamura e Ass. Martiri 1799 Altamura);

21 dicembre (ore 18:30) e 22 dicembre (ore 10:30), fiabe e filastrocche per bambini presso vico Monastero del Soccorso (a cura di Creattiva Crescere Altamura, Officine Zeta, Ragone Logistics Group srl, Solinken srls);

22 dicembre (10:30-13:00 / 17:00-20:00) Consegna le letterine a Babbo Natale, a seguire spettacolo di Burattini, in piazza Municipio, 25 (a cura di Cronos e Obiettivo Successo);

22 dicembre, dalle ore 19:00 alle 21:30; 24 dicembre, dalle ore 17:00 alle 20:30; 25 dicembre, dalle 10:30 alle 13:00 e dalle 17:00 alle 20:00; 26 dicembre dalle 19:00 alle 21:30, "Incontra Babbo Natale" in via Genco e nel centro antico (a cura di Ass. Altilia Stupor Mundi, Cornacchia Salumi e residenti via Genco);

24 dicembre, dalle ore 16:30, Concerto in Claustro Sallicano (a cura di Tomo srls).

Proseguono gli appuntamenti con la rassegna natalizia "Un Magico Natale" promossa da Comune di Altamura e Assessorato alla Cultura. Nel weekend del 20, 21 e 22 dicembre ritornano in Piazza San Giovanni i Mercatini di Natale con proposte di artigianato artistico locale, enogastronomia tradizionale e prodotti natalizi fatti a mano. Non mancheranno poi le attività per i più piccoli con la Casa di Babbo Natale e i tanti appuntamenti di animazione e spettacolo riservati ai bambini.Il 21 e 22 dicembre debutta anche il presepe vivente " Anno Domini 1223" che trasformerà gli spazi caratteristici di via Bisanzio Filo nell'ambientazione perfetta per rivivere tutta l'emozione del primo presepe al mondo: quello voluto da San Francesco nel 1223 a Greggio. Saranno oltre 60 gli attori e le comparse impegnate per dare vita a questo viaggio nella storia per rivivere le radici più autentiche del Natale. L'ingresso è gratuito con prenotazione obbligatoria. Imperdibile inoltre l'appuntamento con la formazione altamurana Euphonix che domenica 22 alle ore 20.30 darà vita nell'Atrio di Palazzo di Città in via Pasquale Caso ad un concerto con oltre 30 coristi che regaleranno al pubblico l'emozione di un viaggio tra musica, emozione e coinvolgimento.Il programma:Dalle ore 18.00 alle ore 21.00Mercatini di Natale – Piazza San GiovanniLa Casa di Babbo Natale – Piazza DuomoLet's Christmas – Animazione itineranteDalle ore 18.00 alle ore 21.00La Casa di Babbo Natale – Piazza DuomoMercatini di Natale – Piazza San GiovanniGli Zampognari – Animazione musicale itineranteElfi in Città – Laboratori, Animazione e Baby Dance - Piazza DuomoOre 18.00, ore 19.00 e ore 20.00 - Via Bisanzio FiloAnno Domini 1223 – Presepe Vivente (Prenotazione Obbligatoria)Ore 19.30 - Piazza San GiovanniJe Song'e Napule – ConcertoDalle ore 10.30 alle ore 12.30 - Centro AnticoLet's Christmas – Animazione itineranteDalle ore 18.00 alle ore 21.00La Casa di Babbo Natale – Piazza DuomoMercatini di Natale – Piazza San GiovanniGli Zampognari – Animazione musicale itineranteOre 18.00, ore 19.00 e ore 20.00 - Piazza San GiovanniIl Teatro dei BurattiniOre 18.00, ore 19.00 e ore 20.00 - Via Bisanzio FiloAnno Domini 1223 – Presepe Vivente (Prenotazione Obbligatoria)Ore 20.30 - Atrio Palazzo di Città - Via Pasquale CasoCoro Euphonix in concertoInoltre, tra le strade e i claustri di Altamura si potranno ammirare gli allestimenti e le luci pubbliche e dei privati, che hanno contribuito attraverso l'avviso di sponsorizzazione. A tal proposito, segnaliamo anche:Si ricorda che il programma completo e le informazioni sono disponibili su www.unmagiconatale.it e www.comune.altamura.ba.it.