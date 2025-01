Un magico Natale: grande finale con le Befane

Grande finale per "Un magico Natale", la rassegna dell'Amministrazione comunale, con la direzione artistica di Alessandro Martello. Ovviamente, tutto all'insegna delle Befane e degli spettacoli itineranti.Dalle ore 10.30 alle ore 12.30LA CASA DELLA BEFANA – Piazza DuomoDalle ore 18.00 alle ore 21.00LA CASA DELLA BEFANA – Piazza DuomoRACCONTAMI UNA STORIA – Racconti itinerantiRE MANTELLO - Cantastorie itineranteOre 19.00 e ore 20.00BEFANE ON THE ROAD - Piazza DuomoOre 19.15 e ore 20.15CIRCO SONAMBULOS - Piazza Duomo