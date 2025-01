Discesa delle Befane speleologhe: quest'anno si cambia luogo

A causa dei lavori nel centro storico, lo spettacolo in via Ottavio Serena

Torna quest'anno, alla vigilia dell'Epifania, la manifestazione di intrattenimento per bambini "Arriva, arriva la Befana", a cura dell'associazione Progettalmente con la fondamentale collaborazione del Cars (Centro altamurano ricerche speleologiche). Infatti sono speleologhe a calarsi con corde e attrezzature idonee. A causa dei lavori in piazza Duomo, che hanno ristretto gli spazi disponibili e occupato il marciapiede antistante la torre dell'orologio, quest'anno la discesa si terrà in via Ottavio Serena, dal palazzo dove ha sede la Banca popolare di Puglia e Basilicata.Quindi domenica 5 gennaio, inizio alle ore 20.00. In attesa delle discese, sono previsti spettacoli di canto, danza e animazione, secondo la consueta formula collaudata da vari anni. L'accesso è libero.