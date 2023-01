Le Befane scendono dalla torre dell'orologio

Torna quest'anno, proprio nel giorno dell'Epifania, la manifestazione di intrattenimento per bambini "Arriva, arriva la Befana", a cura dell'associazione Progettalmente con la fondamentale collaborazione del Cars (Centro altamurano ricerche speleologiche). Infatti sono speleologhe a calarsi dalla Torre dell'orologio, in piazza Duomo, con corde e attrezzature idonee.Inizio alle ore 20.00. In attesa delle discese, sono previsti spettacoli di canto e danza.L'anno scorso l'evento non si tenne a causa dell'elevato numero di casi Covid-19.