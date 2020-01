La Befana concede il bis, quest'anno due discese del Cars

Quest'anno le Befane fanno il bis. O meglio gli speleologi del Cars, impegnati in due discese: la prima dalla Torre civica dell'orologio in piazza Duomo domani sera (5 gennaio); la seconda nella mattinata dell'Epifania dal tetto del Museo dell'Uomo di Altamura (MUdA) - Palazzo Baldassarre. Entrambi gli appuntamenti sono inseriti nel calendario patrocinato dal Comune.Uno spettacolo amato dai bambini, con gli occhi in su per vivere la magia della "vecchina" sulla scopa che scende a dare caramelle. Sempre suggestivo e affollato quello che si tiene in piazza Duomo, l'anno scorso rinviato per la nevicata. La formula è quella consueta: si comincia domani alle ore 20.30, con lo spettacolo "Arriva arriva la Befana" a cura dell'associazione "Progettalmente". In attesa o nel corso delle discese il pubblico sarà intrattenuto dal presentatore Filippo Ciaccia e dai canti dei bambini della scuola di Nancy Pepe.La novità di quest'anno riguarda il Palazzo Baldassarre dove ha sede uno dei siti dedicati all' "homo neanderthalensis" scoperto nel 1993 a Lamalunga. Alle ore 11 di lunedì si tiene "La Befana vien... al MUdA". Le "Befane" del Centro altamurano ricerche speleologiche scenderanno dal tetto di Palazzo Baldassarre. Musica. E caramelle per tutti i bambini. In entrambi i casi la partecipazione è gratuita.A proposito di Rete Museale dell'Uomo di Altamura, per l'Epifania restano aperti sia il MUdA (con orario dalle 10 alle 14) sia il Centro visite di Lamalunga (dalle 10 alle 17).