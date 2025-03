Antica via Appia, mostra fotografica di Ielardi nella Masseria Jesce

Nella Masseria Jesce prosegue sino alla fine del 2025 la mostra fotografica "Still Appia", con immagini di Giulio Ielardi, dedicate alla via Appia "Regina Viarum" che di recente è stata iscritta nella lista del patrimonio mondiale dell'Unesco. E' il 60esimo sito italiano che è incluso nella lista del patrimonio dell'umanità.Ielardi ha percorso a piedi il tracciato della via Appia, nel 2021, in solitaria, da Roma a Brindisi. Ha documentato quel viaggio con le sue foto che sono confluite in questa mostra. L'iniziativa è organizzata dal Parco Archeologico dell'Appia Antica e curata da Luigi Oliva e Simone Quilici – Direttore del Parco. Per informazioni, è possibile rivolgersi a Donato Laborante, attore e cantastorie, curatore delle rassegne artistiche e culturali in Masseria Jesce per "Lo scrigno di Pandora".