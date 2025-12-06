Un magico Natale
Un magico Natale
La città

Un magico Natale, stasera inizia il programma delle feste

Animazione, mercatini e accensione luci. Programma dura sino a 6 gennaio

Altamura - sabato 6 dicembre 2025 9.48
Da oggi e sino al 6 gennaio 2026 è in programma "Un magico Natale", calendario di appuntamenti ed eventi promosso dall'Amministrazione comunale. Spettacoli, animazione, concerti ed eventi per vivere tutta la magia del Natale. L'organizzazione è stata affidata alla "Piesse Management".

Programma di oggi (sabato 6 dicembre), nel centro storico di Altamura:

In Piazza Duomo:
Ore 18:30: Canti Natalizi - Istituto comprensivo Don Milani – Padre Pio
Ore 19:30: Anteprima delle festività natalizie con Filippo Ciaccia - Cabaret di Nicola Calia
Ore 20:00: Accensione ufficiale delle luci dell'Albero di Natale
A seguire animazione per bambini
In Piazza Repubblica: ore 18:30 e ore 20:00, Laboratorio "Colori in slitta", Associazione Culturale CreAzioni - Laboratorio d'arte per bambini
In Piazza Municipio: ore 19:00 e ore 20:30, La magia del bosco d'inverno, Accademia Obiettivo Successo - Spettacolo teatrale per famiglie

Sabato 6, Domenica 7, Lunedì 8 Dicembre, dalle ore 18:30 alle ore 21:30: Mercatini di Natale in Piazza Repubblica.

Inoltre nel centro storico e in alcuni claustri ci sono iniziative di associazioni e cittadini che hanno creato allestimenti a tema natalizio aderendo all'avviso del Comune per le "sponsorizzazioni". L'iniziativa pubblica e le altre manifestazioni, in maniera sinergica, concorrono così a creare un'atmosfera di festa ancora più bella.
