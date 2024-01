Ultimo fine settimana con gli spettacoli del "Magico Natale"

10 foto Un magico Natale 2023 - Spettacoli e animazione Altri album fotografici: Un magico Natale 2023: immagini del 2° week-end 9 foto

Ultimo weekend di attività per la rassegna Un magico Natale promossa dal Comune di Altamura – Assessorato alla Cultura. Il 5, 6 e 7 gennaio andranno in scena gli ultimi appuntamenti del ricco cartellone ideato per le festività natalizie 2023/2024.Dopo la buona affluenza di pubblico agli eventi che hanno scandito il passaggio al nuovo anno con spettacoli per bambini, parate di marching band, racconti animati e animazioni musicali, il centro antico di Altamura si prepara per festeggiare l'epifania con moltissime proposte sia per i più piccoli che per i più grandi.alle ore 18.30 e alle ore 20.00 via Santa Caterina si trasforma in un palcoscenico per ospitare Un Magico Racconto – Le storie della Befana. Un suggestivo percorso di parola e danza tra befane, spazzacamini e antiche leggende. Alle ore 17.30 e 18.30 in Piazza San Giovanni la poetica coreografia di danza in una grande sfera di cristallo a cura di Ecole d'Etoile e alle ore 20.00 presso la Chiesa di San Domenico il concerto Solidarity Christmas in Jazz a cura di Murgia Music Festival.alle ore 11.00 e 12.00 in Piazza Repubblica direttamente da Pisa il teatro più piccolo del mondo con Rufino Show. Un teatro piccolissimo pronto ad ospitare grandissimi viaggi sulle ali della fantasia. Il Teatro Dentro sarà inoltre presente anche alle 18.00 e 19.00 in zona Chiesa di San Nicola. Alle 17.30, 18.30 e 19.30 in Piazza Repubblica sarà il momento di divertirsi con la Compagnia Santo Macinello di Chieti e le loro Storie Leste Leste, racconti animati per grandi e piccini. Alle 18.30 e alle 20.00 ritornano in Via Santa Caterina le storie della befana con attori e ballerine., gran finale della rassegna con spettacoli a partire dal mattino e sino a sera. Alle ore 11.00 e 12.00 in zona Chiesa di San Nicola il Teatro Dentro di Rufino Show mentre alle 11.30 e 12.30 in Piazza Repubblica Le Storie Leste Leste della compagnia Santo Macinello. Nel pomeriggio alle 18.30 e alle 20.00 Le storie della Befana in Via Santa Caterina e lo spettacolo di giocoleria e acrobatica a cura di Monè Monè alle ore 18.30 e 20.00 in Piazza Repubblica.Tutte le info e il programma completo sono disponibili sul sito istituzionale e sulle pagine facebook e instagram del Comune e di Un magico Natale Altamura.