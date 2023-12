Eventi del Natale: ricco programma in questo fine settimana

Murgia Food Experience, nei giorni 15-16-17 dicembre, con vari appuntamenti tra la sede del GAL e le vie del centro;

Concerto della Banca Popolare Puglia e Basilicata, nel giorno 16 dicembre, alle 18:30;

Mercatini a cura delle Associazioni Alturismo, Padif e Scacciapensieri, nei giorni 16-17 dicembre, nell'atrio Borsi;

Festival dei Claustri con eventi performativi, nel giorno 16 dicembre, in via Bisanzio Filo e via V. Sabini dalle 18:30 alle 22:30;

Carillon vivente (musica itinerante di un pianista e una balerina) a cura dell'Associazione Madonna del Buoncammino, nel giorno 17 dicembre, nel corso Federico II, p.zza Repubblica e p.zza Resistenza, dalle 19:00 alle 22:00.

Grande affluenza di pubblico nei primi giorni di programmazione delle iniziative promosse dal Comune di Altamura con la direzione artistica di Alessandro Martello per Wavents. Questo è il programma di iniziative di questo fine settimana.Oggi, sabato 16 dicembre alle ore 19.00, Piazza San Giovanni ospita il Coro Polifonico Accordium di Santeramo con un concerto che spazierà dal classico al moderno. Oltre 60 gli elementi del coro che daranno vita ad un concerto emozionante e coinvolgente.Sempre oggi, alle 18.30 alle 20.00 in Via Santa Caterina, è in programma un appuntamento fiabesco tra antichi racconti e leggende di Natale. Uno spettacolo che riporta in vita tutta la potenza evocativa di quelle pagine scolpite nella nostra memoria fanciullesca , che sono la più poetica espressione del Natale. Con la regia di Caterina Colonna , coreografie e danze della scuola di danza Ecole d'etoile di Mariagrazia Continisio, con gli attori Francesco Ferretta, Rita Petrone, Ester Polosa e Annamaria Carella.Domenica 17 dicembre alle ore 18.30, Piazza San Giovanni sarà deputata ad incoronare il re o la regina del gusto nella sfida che vedrà fronteggiarsi forni, ristoranti, associazioni e cittadini nella preparazione del miglior pasticcio della tradizione natalizia. Un viaggio tra i sapori più autentici del Natale altamurano che vedranno la pietanza a base di baccalà e sponsali divenire protagonista di questa sfida il cui giudizio finale sarà dato da una giuria tecnica ed una giuria popolare. Tutti i dettagli del programma "Un magico Natale" sono pubblicati sui canali social del Comune e sul portale del Comune A questo programma si aggiungono gli appuntamenti inseriti nelle sponsorizzate dell'avviso pubblico comunale a cui hanno partecipato alcuni privati. Per questo weekend, ricordiamo: