Girate ad Altamura alcune scene del film tv "La luce nella masseria"

Sono state girate ad Altamura alcune scene del film "La luce nella masseria", ambientato a Matera, andato in onda ieri sera su Rai 1: è stato visto da 3.445.000 spettatori, pari al 19% di ascolto medio.Prodotto da Luca Barbareschi, con regia di Riccardo Donna e Tiziana Aristarco, il film è l'omaggio ai 70 anni dell'inizio delle trasmissioni televisive su tutto il territorio nazionale, iniziate il 3 gennaio 1954. "La luce nella masseria" (produzione Èliseo Entertainment in collaborazione con Rai Fiction e con la collaborazione di Lucana Film Commission) è ambientata a Matera e vede come protagonista la famiglia Rondinone. Il film è stato girato in prevalenza a Matera; alcune scene sono state girate a Gravina (set nella masseria Pellicciari - Pantano, molto riconoscibile per chi conosce il territorio murgiano) e ad Altamura.L'antiquario, affermata nella ricerca e fornitura di arredi e props per il cinema, con la sua ditta Labo', ha dato alla produzione Eliseo Entertainment, un contributo determinante nella proposta dei luoghi e degli arredi di scena.La storia narrata ha rappresentato un tuffo nel passato che ravviva la nostra memoria: l'arrivo della televisione in una famiglia del Sud, a Matera appunto. Una novità raccontata attraverso gli occhi di un bambino (il giovanissimo materano Giovanni Limite nel ruolo di Pinuccio) ed è per questo "una favola luminosa", come la stessa Maria Pia Ammirati, direttrice di Rai Fiction, l'ha definita in conferenza stampa a Roma in viale Mazzini. Oggetto di aggregazione sociale, la tv diventa il deus ex machina della storia, lo strumento che consente ai membri della famiglia Rondinone (divisi dalle scelte individuali dettate dai cambiamenti sociali) di ritrovarsi. "La luce nella masseria" torna a quegli anni e fa rivivere quei momenti insieme ai protagonisti Domenico Diele, Aurora Ruffino, il materano Carlo De Ruggieri, Renato Carpentieri e Giusy Frallonardo. Tanti altri materani hanno lavorato al film: gli attori Nando Irene, Lia Trivisani, Antonio Andrisani e Francesco Zaccaro e i piccoli Aldo Mastrillo e Antonio Trucco. E ancora Maria Grazia Zingariello, Pino Rondinone, Antonella Sasso, Annarosa Matera e Anna Onorati. Geo Coretti si è occupato della regia del backstage mentre i casting sono stati affidati alla "Blu Video". Nel cast anche i lucani Erminio Truncellito e Ilenia Ginefra.- - - Per le foto si ringrazia BLU VIDEO