Tv: Mirko Lorusso sugli schermi Rai, il personaggio piace al pubblico

Da alcuni giorni, in tv, c'è una presenza altamurana che ha la sua grande chance di carriera: è l'attore Mirko Lorusso, 28 anni, entrato a far parte del cast della serie pomeridiana di Rai 1 "Il paradiso delle signore". E' uno dei nuovi protagonisti delle storie. La serie viaggia ogni giorno su buoni ascolti, l'ingresso di Johnny (come appiglio narrativo, è cugino di Delia) segna anche un bel risultato personale per Mirko Lorusso, a giudicare dalla positiva accoglienza anche da parte del pubblico.Inutile dire che, in casa Lorusso, ad Altamura, sono in visibilio dal 6 ottobre, giorno della prima apparizione televisiva quando con sorriso smagliante e chitarra imbracciata (è una sua passione anche nella vita) si è presentato al pubblico televisivo.Lorusso ha conseguito a Bari la laurea in Lettere, con curriculum in Cultura Teatrale. Poi la scelta di trasferirsi a Roma per cercare di capire capacità e sensazioni. Diverse produzioni in teatro, con la Lubox Produzioni Artistiche, con Macbeth e Riccardo III, in tabellone al Teatro Argentina e tournée anche a Milano. A livello televisivo lo scorso anno è stato protagonista di una puntata di Viola com'è il Mare 2 su Canale5 e poi finalmente l'ingresso , decisamente selettivo, per le fiction Rai.