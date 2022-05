Tv: Stanley Tucci sceglie i formaggi "made in Altamura"

Molti lo conoscono per essere stato uno degli attori del film "Il diavolo veste Prada". Molti altri, soprattutto gli appassionati di enogastronomia, lo conoscono perché sulla CNN conduce un programma dedicato all'enogastronomia italiana, dal titolo "Searching for Italy", giunto alla terza stagione. Tucci è di origini calabresi e non poteva che omaggiare l'Italia.Nei giorni scorsi è stato "avvistato" ad Altamura, nel centro storico, sempre seguito da operatori di macchine da ripresa. E poi il mistero è stato svelato dalle foto che circolano sui social. Infatti Stanley Tucci ha voluto conoscere da vicino l'arte casearia dei fratelli e delle sorelle Dicecca, rinomata famiglia d'arte perché della filiera della trasformazione del latte Angelantonio Dicecca fu uno dei primi a farsi strada ad Altamura.E, come dimostrano le foto, Tucci si è presentato sia nell'attività di famiglia ad Altamura sia alla Foresta Mercadante. Se queste sono le premesse, allora è molto probabile che Altamura avrà una bella vetrina internazionale.